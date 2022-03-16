فيديو تصريح غريب من بايدن وتصحيحه من

2022/03/16 | 07:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وتصحيحه من "خلف الكواليس" الأمر الذي اثار تفاعلا.

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