موسكو: العقوبات تدفع العلاقات الروسية الأمريكية إلى طريق مسدود

2022/03/16 | 08:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الاربعاء، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة من الأفراد الروس تواصل دفع العلاقات الثنائية إلى طريق مسدود أشد عمقا.وقالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، خلال تعليقها على هذه الدفعة الجديدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا، إنه “يستمر هذا العمل العدائي الجديد في دفع […]

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