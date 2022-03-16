بلينكن يحذر روسيا من “استخدام الأسلحة الكيميائية”

2022/03/16 | 08:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن مخاوفه “لإمكانية استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية” محذرا من “رد جدي” من واشنطن.وقال بلينكن في في تصريح صحفي، يوم امس الثلاثاء: “أود أو أقول لكم إن لدينا مخاوف حقيقية من إمكانية استخدام روسيا أسلحة كيميائية… وهذا ما نركز عليه بقوة”.وزعم بلينكن: “للأسف رأينا كيف استخدموه […]

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