اول تصريح من سيميوني بعد إقصاء اليونايتد من دوري الأبطال

2022/03/16 | 08:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واععبر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، عن بالغ سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، خارج القواعد، على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدف دون رد، في اياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وقال سيميوني عقب اللقاء " كان اداءا مستقرا ومنتظما طيلة المباراة.علينا أن نشير بصورة واضحة إلى العمل الجماعي الذي كان مذهلا."وتابع سيميوني "واصلنا في الشوط الثاني التحكم في مسار المباراة ولعبنا بالطريقة المريحة لنا.اعتمدنا على الهجمات المرتدة ويدرك الخصم أننا نجيد ذلك.أفلح الفريق في إغلاق كل الثغرات وذلك نتيجة لجهد جماعي كبير من المدافعين ولاعبي خط الوسط.وكدت ألا أجري أي تغيير لأن اللاعبين على أرض الملعب لعبوا بمستوى متماثل."واضاف سيميوني "من الواضح أن موسمنا في الدوري الإسباني كان متذبذبا.الفوز بلقب الدوري كبدنا ثمنا كبيرا ولم يكن سهلا على أتلتيكو مدريد الفوز بلقب الدوري ثم يبدأ المهمة مرة ثانية لأننا لم نعتد الفوز باللقب ومواصلة العمل للارتقاء بالمستوى كل عام.لكننا بدأنا عقب مباراتنا ضد أوساسونا تنفيذ ما تحدثنا عنه.الشخصيات التي كان عليها اتخاذ القرارات بدأت تتخذ قرارات هامة وتهيأت لنا بعد ذلك مجموعة من اللاعبين هي على استعداد لتحقيق أي شئ."

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