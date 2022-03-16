بعد تغريدة إيلون ماسك المثيرة للجدل.. قاديروف يرد على تحدي

2022/03/16 | 08:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، على عرض الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، لمواجهة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في معركة واحدة تحدد مصير أوكرانيا، قائلا إن ماسك سيواجه هزيمة سريعة، وذلك بحسب تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر".

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