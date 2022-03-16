آنا ستاروبينيتس : بهذا النص أحرق الجسور إلى وطني - محمد ناجي

2022/03/16 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_ناجي مقدمة :بدون حذلقة ولف ودوران لست مع الحرب ، وأقف مع الانسان فهو الضحية بعض النظر عن موقعه في أي جهة أو مكان .



ومن المؤسف بل يدعو للرثاء مايطالعنا من مواقف البعض هنا في هذا الموقع وغيره ، التي نراها تنحاز لهذا الطرف أو ذاك ، تحديدا تلك التي تبرر الحرب والعدوان بأسلوب (صحيح ولكن !) ، خاصة وهي بعيدة عن موقع الحدث ، بل تتابعه بعقلية وخندق العشيرة الايديولوجية التي تنتمي إليها ، وتأخذ من سوق الهرج ......





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