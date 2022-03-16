التجارة تنفي توزيع الملح ضمن السلة الغذائية  

2022/03/16 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، الانباء التي تحدثت عن توزيع الملح ضمن مفردات السلة الغذائية، فيما أكدت تجهيز 90% من السلة الرمضانية الاولى في بغداد والمحافظات.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “الانباء التي تحدثت عن توزيع الملح ضمن مفردات السلة الغذائية عارية عن الصحة، حيث ان الوزارة تجهيز 7 […]

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