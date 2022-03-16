تشيلسي يطلب إقامة مباراته ضد ميدلزبره من دون جمهور

2022/03/16 | 08:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدم تشيلسي بطلب للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من أجل إقامة مباراته أمام ميدلزبره في ربع نهائي كأس الاتحاد، السبت المقبل خلف أبواب موصدة، لعدم قدرة جماهيره على شراء التذاكر.وسمحت الحكومة البريطانية لنادي تشيلسي بمواصلة اللعب بعد تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، لكن وفق الوضع الحالي، لا يسمح لتشيلسي ببيع تذاكر أي […]

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