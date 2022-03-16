2022/03/16 | 08:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JJJID359E8c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موسكو تسيطر بشكل كامل على مقاطعة خيرسون و ملفات اخرى في نشرة الـ 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موسكو تسيطر بشكل كامل على مقاطعة خيرسون و ملفات اخرى في نشرة الـ 8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).