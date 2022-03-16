تقرير استخباراتي: روسيا تستدعي تعزيزات عسكرية من جميع أنحاء البلاد

2022/03/16 | 08:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الدفاع البريطانية، بأحد تقرير استخباراتي، الثلاثاء، أن الجيش الروسي أرسل بطلب تعزيزات عسكرية من جميع أنحاء البلاد مع استمرار العمليات التي يخوضها الجيش بأوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

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