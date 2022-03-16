سيول: فشل عملية إطلاق مقذوف مجهول لكوريا الشمالية

2022/03/16 | 08:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء “مقذوفا غير محدد”، لكن بدا أن عملية الإطلاق فشلت بشكل فوري.وعملية الإطلاق الفاشلة هي التجربة العسكرية العاشرة لبيونغ يانغ هذا العام، بعد سبع تجارب صاروخية وتجربتين وصفتهما كوريا الشمالية بأنهما لـ”قمر استطلاع صناعي”.وكشفت سيول وواشنطن الأسبوع الماضي أن هذه التجارب هي لنظام […]

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