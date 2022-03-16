فيديو مؤلم من أوكرانيا.. إطلاق نار على مدني نزل من سيارته رافعا يديه

2022/03/16 | 08:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فيديو بثته قناة "زد دي أف" (ZDF) الألمانية، الثلاثاء، إطلاق جنود روس النار على مدني رفع يديه بعد نزوله من سيارته على طريق قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

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