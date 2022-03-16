 الموساد ولجنة “أبو رغيف” والأسعار … ملفات مهمة تدعو لاحضار الكاظمي الى البرلمان

2022/03/16 | 08:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ءالمعلومة/ بغداد… انتقدت اطراف سياسية صمت الحكومة إزاء مايتعرض له الشعب من اذى جراء ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر من دون اتخاذ إجراءات حكومية حقيقة، في وقت برزت فيه الساحة ملفات تتعلق بعدم تنفيذ قرار إيقاف لجنة أبو رغيف وكذلك الوجود الصهيوني في أربيل، ملفات مهمة تدعو لاحضار الكاظمي الى البرلمان لتوجيه أسئلة بشأنها.وقال […]

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