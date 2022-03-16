2022/03/16 | 08:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت صحيفة Mint، إن الهند تعتزم اتخاذ مجموعة من الخطوات في المستقبل القريب، لتصبح من أكبر مصدري القمح في العالم على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.ونقلت الصحيفة، عن مصادر في الحكومة الهندية، أنها ترغب باستغلال الوضع السائد في سوق القمح العالمية والاستفادة من التنافس الشديد بين المستوردين هناك، وذلك بعد اندلاع […]

ظهرت المقالة في ظل أزمة أوكرانيا..



الهند تخطط لتصبح أكبر مصدري القمح أولاً على ايرث نيوز.

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