 خبير قانوني يوضح بشأن إعادة مجالس المحافظات

2022/03/16 | 08:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح الخبير القانوني علي التميمي، آلية إعادة عمل مجالس المحافظات والجهات التي لها الصلاحية باعادتها للعمل من جديد.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “إعادة مجالس المحافظات الى العمل من جديد يحتاج الى إعادة انتخابها أولا على ان يحدد موعدها من الحكومة القادمة بالتنسيق مع المفوضية”.وأضاف ان “قرار المحكمة الاتحادية رقم ٨٠ لسنة […]

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