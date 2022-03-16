 الخيكاني: تعامل حزب بارزاني مع “الموساد” سيجعل رئاسة الجمهورية بعيدة المنال

2022/03/16 | 08:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان احتضان الحزب الديمقراطي الكردستاني للموساد الصهيوني في اربيل سيجعل من موقفه ضعيفا ازاء ترشيح شخصية تابعة له لمنصب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان مرشح هذا الحزب قد ذكر اسمه كأحد قادة جهاز الباراستن “حماية الاقليم” الذي تشكل بمساعدة الموساد.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “احتضان كردستان لموقع […]

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