علماء يبتكرون بروتيناً صناعيً للكشف السريع عن السرطان

2022/03/16 | 08:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ابتكر علماء كراسنويارسك بروتينا هجينا صناعيا للكشف السريع عن علامات مرض السرطان.ويشير مركز كراسنويارسك العلمي التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا إلى أن “علماء من كراسنويارسك ابتكروا بروتينات هجينة صناعية جديدة قادرة على الكشف عن علامات الإصابة بسرطان الدم وإرسال إشارة مضيئة عنها.إن هذه المنظومة للاختبارات واعدة لتشخيص الإصابة بالسرطان […]

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