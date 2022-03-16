بالأسماء والمناصب.. 11 قائدا عسكريا روسيا أضيفوا بقائمة العقوبات الأمريكية

2022/03/16 | 09:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية 11 قائدا عسكريا ومسؤولا يعملون أو عملوا في قطاع الدفاع والمواد ذات الصلة في اقتصاد الاتحاد الروسي.

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