2022/03/16 | 09:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… استبعد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق الدكتور احمد عبد الحسين، وجد تأثير سياسي فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية بعد الكشف عن التواجد الصهيوني في أربيل، لافتا الى ان هذا التواجد ليس وليد اللحظة وهناك معلومات متوفرة حول هذا الامر.وقال عبد الحسين لـ /المعلومة/، ان “الكيان الصهيوني قد اكد وجود قتلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالعصائب: الوجود الصهيوني في أربيل ليس بالجديد ولن يؤثر ملف “رئاسة الجمهورية”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالعصائب: الوجود الصهيوني في أربيل ليس بالجديد ولن يؤثر ملف “رئاسة الجمهورية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).