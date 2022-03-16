2022/03/16 | 09:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، منتعشة بعد أن هبطت في وقت سابق بأكثر من دولار واحد للبرميل، حيث كانت محادثات وقف إطلاق النار أحدث محفز للسوق.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.33 سنتا أو 1.33 بالمئة إلى 101.24 دولار للبرميل الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا […]

ظهرت المقالة بعد هبوط امس..



ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية أولاً على ايرث نيوز.

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