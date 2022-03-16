المثنى بطلا لتربيات العراق بالكرة الطائرة

2022/03/16 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاويتوج فريق تربية المثنى بكأس بطولة العراق المدرسية للمرحلة الإعدادية بالكرة الطائرة بعد فوزه على تربية الانبار بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد . وقال مدير النشاط المدرسي في وزارة التربية نجم عبود، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء إن" البطولة التي ضيفتها كركوك بمشاركة ١٢ تربية أظهرت مستويات جيدة بين المتنافسين" مبينا أنها "مبادرة جديدة لعودة الأنشطة الرياضية التربوية بعد انقطاع طويل بسبب جارحة كورونا ". واضاف عبود أن" مديرية التربية الرياضية والنشاط المدرسي ستعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة من أجل العودة للمشاركة في البطولات العربية ".

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