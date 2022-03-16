2022/03/16 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، منتعشة بعد أن هبطت في وقت سابق بأكثر من دولار واحد للبرميل، حيث كانت محادثات وقف إطلاق النار أحدث محفز للسوق.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.33 سنتا أو 1.33 بالمئة إلى 101.24 دولار للبرميل الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا أو […]

ظهرت المقالة بعد هبوط امس..



النفط يسجل ارتفاعاً في الاسواق العالمية أولاً على الايام نيوز.

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