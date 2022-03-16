بكين: تصعيد العقوبات ضد روسيا يعقد تعافي الاقتصاد العالمي

2022/03/16 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن تصعيد العقوبات ضد روسيا، يزيد تعقيد عملية تعافي الاقتصاد العالمي وقال الوزير الصيني، في محادثة هاتفية مع وزير خارجية هولندا ووبكي هوكسترا، إنه “في الوقت الحالي، تقوم الولايات المتحدة وأوروبا باستمرار بتشديد العقوبات ضد روسيا.ولكن بالنسبة لعملية التعافي الصعب للاقتصاد العالمي، يشبه ذلك رش الملح […]

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