نافية توزيع الملح ضمن السلة الغذائية  .. التجارة تستعد لاطلاق وجبتين اخرتين من الحصة التموينية

2022/03/16 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نفت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، صحة الانباء التي تحدثت عن توزيع الملح ضمن مفردات السلة الغذائية، فيما أكدت تجهيز 90% من السلة الرمضانية الاولى في بغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي لها ، ان"الانباء التي تحدثت عن توزيع الملح ضمن مفردات السلة الغذائية عارية عن الصحة، حيث ان الوزارة تجهيز 7 مفردات السلة الغذائية هي الاساس في الأمن الغذائي للمواطن العراقي".

واضافت، انها"مستمرة في تجهيز الوجبة الاولى من السلة الغذائية الرمضانية، حيث وصلت نسبة التجهيز الى 90% والـ10 سيتم تجهيزها خلال الايام القريبة المقبلة".

واشارت الى، ان"الوزارة تستعد لاطلاق الوجبة الثانية من السلة الغذائية مع بداية شهر رمضان وتوزيع وجبة ثالثة بالثلث الاخير من الشهر الفضيل"، مبينة انها"اجرت التعاقدات مع المناشئ الوطنية والعالمية لتأمين مفردات السلة الغذائية".

وأكدت الوزارة"بدء وصول 8 بواخر كل باخرة محملة بـ 44 الف طن من الرز تصل تباعا من الان الى نهاية شهر رمضان، مع 80 الف طن من السكر و 80 مليون لتر من الزين وثمانون مليون علبة من معجون الطماطم ( علبة 400 غرام) و80 الف طن من البقوليات الفاصوليا والعدس والحمص المجروش".

وشددت على، انها"مستمرة في توزيع مفردات السلة الغذائية والطحين ضمن البطاقة التموينية بموجب خطة الوزارة وبناءً على قرارات مجلس الوزراء"، لافتة الى، ان"موقف العراق في تجهيز مفردات السلة الغذائية وتوفير الأمن الغذائي جيد جدا وهذا بفضل الخطة الاستراتيجية التي تعمل بها الوزارة، رغم ارتفاع الاسعار عالميا نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية".

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