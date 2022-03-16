هل استهدفت الموساد الاسرائيلي؟.. الكشف عن نتائج تحقيق القصف الصاروخي لأربيل - عاجل

2022/03/16 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بهجت علي، اليوم الاربعاء، أن كل لجان التحقيقات التي شكلت من الحكومة والبرلمان أثبتت عدم وجود صحة للرواية الإيرانية.

وقال علي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان ووسائل الإعلام المحلية والعربية زاروا الموقع واكتشفوا حقيقة الأمر".

وأكد أن "الرواية الإيرانية هي من وحي الخيال".

وأضاف أن "اللجان التحقيقية لم تثبت وجود أي مقر لإسرائيل أو مخابراتها في مدن إقليم كردستان"، موضحا أن "الاستهداف كان لأغراض سياسية".

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