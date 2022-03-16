مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في نيويورك

2022/03/16 | 09:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بإطلاق نار في حي برونكس في مدينة نيويورك الأمريكية.وقالت الشرطة، إن الضحيتين، وكلاهما 30 عاما، أصيبا في إطلاق نار خارج 281 East 161 St.وأضافت: “أصيب أحدهم في صدره وأعلن عن وفاته في مستشفى لينكولن، فيما أصيب الآخر في ساقه، وتم نقله إلى نفس المستشفى وهو في حالة مستقرة”.وأشارت الشرطة […]

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