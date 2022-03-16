روسيا: اختبار روبوت مدرع كمقاتل جديد

2022/03/16 | 09:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..سيبدأ في روسيا اختبار دبابة “شتورم” الضاربة المسيرة التي تم تصميمها على أساس دبابة ” تي – 72″.وقال مصدر لوكالة “نوفوستي” في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية إن برنامج الاختبار يقضي بإجراء الرمايات بالذخيرة الحية.يذكر أن روبوت “شتورم المقاتل المخصص للقتال في شوارع المدن مزود بمدفع ذي ماسورة قصيرة عيار […]

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