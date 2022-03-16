2022/03/16 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على 3 متهمين بقضايا مختلفة وضبط عجلات مخالفة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز شرطة نجدة بغداد نفذت واجبات ومهام أمنية في عموم العاصمة بغداد تمكنت خلالها القبض على ٣ متهمين تنوعت قضاياهم بين المخدرات وحيازة السلاح”.وأضاف […]

ظهرت المقالة بغداد..



القبض على 3 متهمين بقضايا مختلفة وضبط عجلات مخالفة أولاً على ايرث نيوز.

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