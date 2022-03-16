اتلتيكو مدريد يُقصي يونايتد ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2022/03/16 | 09:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أطاح أتلتيكو مدريد الإسباني بمضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه عليه 1-0، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.ونجح أتلتيكو مدريد في التأهل مستفيدًا من تفوقه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل 1-1، ليبلغ فريق العاصمة الإسبانية دور الثمانية.[…]

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