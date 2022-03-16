النزاهة: استقدام مدير شركة المنتوجات الغذائية على خلفية صفقة السكر التالف

2022/03/16 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامة للمنتوجات الغذائيَّة في وزارة الصناعة والمعادن؛ جرَّاء ارتكابه مُخالفاتٍ في شراء مادَّة سكر تالف.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن […]

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