ماذا يسبب الاستيقاظ الفجائي ليلا؟

2022/03/16 | 09:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستيقاظ الفجائي ليلا قد يشير إلى إصابة أعضاء الجسم الداخلية بمرض خطير.

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