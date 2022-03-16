2022/03/16 | 09:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متطوعات يصنعن معدات قتالية

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