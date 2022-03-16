2022/03/16 | 09:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الصحفي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، عن العرض الذي قدمه نادي برشلونة للتعاقد مع الظهير الأيمن لنادي أياكس أمستردام، المغربي نصير مزراوي.وكتب رومانو عبر حسابه في موقع “تويتر”، أن برشلونة عرض على مزراوي الحصول على 5 ملايين يورو سنويا متضمنة المكافآت، وزعمت تقارير إسبانية في وقت […]

ظهرت المقالة برشلونة يقدم عرضا للمغربي مزراوي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يقدم عرضا للمغربي مزراوي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يقدم عرضا للمغربي مزراوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).