من بينها طفل ماعز بساقين مكسورتين.. داخل ملجأ في بولندا ينقذ الحيوانات من الحرب في أوكرانيا

2022/03/16 | 09:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزور CNN ملجأ للحيوانات، لا يسمح بالقتل، في مدينة برزيميسل، بولندا، وتتحدث مع الأطباء البيطريين الذين يعتنون بالحيوانات المصابة التي تمكنت من الفرار من أوكرانيا، التي مزقتها الحرب.ومن بين الحيوانات التي يتم علاجها هنا مون، وهي كلبة تعاني من التهاب البنكرياس، وساشا، طفل ماعز بساقين مكسورتين.

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