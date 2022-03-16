2022/03/16 | 09:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار، الأربعاء، عن اغلاق نهر العطشان الذي كان يتسبب بتملح وتلوث نحو أكثر من 23 بالمئة من نهر الفرات في محافظتي ذي قار والسماوة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مدير المديرية غزوان عبد الأمير في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تغلق نهراً تسبب بتلوث 23% من الفرات في محافظتين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تغلق نهراً تسبب بتلوث 23% من الفرات في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).