صحيفة: تشافي يريد صلاح في برشلونة في حال فشل ضم هالاند للفريق

2022/03/16 | 09:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت صحيفة “آس”، أن مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، يرغب في التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بحال فشلت مفاوضات ضم النرويجي إرلينغ هالاند، هداف نادي بوروسيا دورتموند.وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها، أن تشافي أبدى إعجابه بقوة صلاح البدنية، واعتياده الدائم على تسجيل حوالي 30 هدفا في الموسم، مضيفة أن […]

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