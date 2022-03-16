اليونسكو يبدأ بإعمار مدينة الحضر الأثرية

2022/03/16 | 09:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن مفتش آثار وتراث نينوى خير الدين أحمد، الأربعاء، عن بدء وفد من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة يزور نينوى حاليا، رسميا بإعمار مدينة الحضر الأثرية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال أحمد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “وفدا من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، ضم مدير قسم […]

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