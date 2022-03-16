تعرف على التشكيل المتوقع للصِدام المثير بين آرسنال وليفربول

2022/03/16 | 10:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تُقام مساء اليوم الأربعاء مباراة من العيار الثقيل بين فريقي ليفربول وآرسنال، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.ويستضيف ملعب الإمارات مباراة الفريقين، المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من البطولة.وأبدى يورجن كلوب تفاؤله بشأن إمكانية مشاركة النجم المصري محمد صلاح في مباراة الليلة، رغم إصابته في لقاء السبت الماضي ضد برايتون.[…]

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