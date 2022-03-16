تشافي يريد صلاح في برشلونة في حال فشل ضم هالاند

2022/03/16 | 10:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت صحيفة “آس”، أن مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، يرغب في التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بحال فشلت مفاوضات ضم النرويجي إرلينغ هالاند، هداف نادي بوروسيا دورتموند.وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها، أن تشافي أبدى إعجابه بقوة صلاح البدنية، واعتياده الدائم على تسجيل حوالي 30 هدفا في الموسم، مضيفة أن الاتصالات […]

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