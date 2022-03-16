2022/03/16 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل اليوم الاربعاء، عن انخفاض بدرجات الحرارة للايام المقبلة اضافة الى وجود الغيوم وتصاعد الغبار في بعض الاماكن.

ظهرت المقالة طقس العراق للايام المقبلة..



غيوم وانخفاض بدرجات الحرارة أولاً على ايرث نيوز.

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