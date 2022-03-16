2022/03/16 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الجمهورية: جريمة حلبجة تجسد معاناة الشعب الكردي وكل العراقيين » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 10:11

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: جريمة حلبجة تجسد معاناة الشعب الكردي وكل العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: جريمة حلبجة تجسد معاناة الشعب الكردي وكل العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).