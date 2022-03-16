التجارة تعلن كميات التجهيز في السلة الغذائية

2022/03/16 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت وزارة التجارة كميات التجهيز في السلة الغذائية فيما أكدت تجهيز 90% من السلة الرمضانية الأولى في بغداد والمحافظات.وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته "الاقتصاد نيوز" ، اليوم الأربعاء، أنها"مستمرة في تجهيز الوجبة الأولى من السلة الغذائية الرمضانية، حيث وصلت نسبة التجهيز الى 90% والمتبقي سيتم تجهيزه خلال الأيام القريبة المقبلة".وأكدت خلال البيان استعدادها لاطلاق الوجبة الثانية من السلة الغذائية مع بداية شهر رمضان وتوزيع وجبة ثالثة بالثلث الأخير من الشهر الفضيل"، مبينة انها"اجرت التعاقدات مع المناشئ الوطنية والعالمية لتأمين مفردات السلة الغذائية".واضافت الوزارة أنه"بدء وصول 8 بواخر كل باخرة محملة بـ 44 الف طن من الرز تصل تباعا من الان الى نهاية شهر رمضان، مع 80 الف طن من السكر و 80 مليون لتر من الزيت و80 مليون علبة من معجون الطماطم ( علبة 400 غرام) و80 الف طن من البقوليات الفاصوليا والعدس والحمص المجروش".وشددت على، انها"مستمرة في توزيع مفردات السلة الغذائية والطحين ضمن البطاقة التموينية بموجب خطة الوزارة وبناءً على قرارات مجلس الوزراء"، لافتة الى، ان"موقف العراق في تجهيز مفردات السلة الغذائية وتوفير الأمن الغذائي جيد جدا وهذا بفضل الخطة الستراتيجية التي تعمل بها الوزارة، رغم ارتفاع الاسعار عالميا نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية".ونفت التجارة الانباء التي تحدثت عن توزيع الملح ضمن مفردات السلة الغذائية موضحة انها تجهز 7 مفردات في السلة الغذائية هي الاساس في الأمن الغذائي للمواطن العراقي".

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