اطفال سوريون يواجهون ظروفا جوية قاسية في المخيمات

2022/03/16 | 10:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من مليون ونصف المليون نازح يواجهون ظروفًا جوية قاسية.

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