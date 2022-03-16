انطلاق فعاليات الأسبوع الزراعي الأسبوع المقبل

2022/03/16 | 10:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تنطلق يوم السبت المقبل على أرض معرض بغداد الدولي، فعاليات الأسبوع الزراعي الـ 13 بمشاركة فاعلة من شركات محلية وعالمية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مدير الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الوزارة طالب الكعبي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “يوم السبت المقبل، سيشهد انطلاق فعاليات الأسبوع الزراعي […]

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