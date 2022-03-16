السكك الحديدية: نتعرض لخسائر كبيرة وهذه الجهة تتحمل المسؤوليةّ

2022/03/16 | 10:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت الشركة العامة للسكك الحديد، الأربعاء، عن تعرضها لخسائر كبيرة بسبب عدم تعاون وزارة النفط وإحالتها المناقصات المتعلقة بنقل المشتقات إلى القطاع الخاص.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد طالب جواد الحسيني في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “عزوف […]

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