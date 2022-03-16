2022/03/16 | 10:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، زيارة إلى الإمارات والسعودية "الشريكين الأساسيين" لتهدئة أسواق الطاقة العالمية بعد غزو أوكرانيا، ومساعدة الغرب على خفض اعتماده على المحروقات الروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعيدا عن النفط وأوكرانيا.. جونسون سيفتح "ملف الإعدامات" خلال زيارته للسعودية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعيدا عن النفط وأوكرانيا.. جونسون سيفتح "ملف الإعدامات" خلال زيارته للسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).