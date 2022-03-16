الهند تعتزم استيراد 3.5 مليون برميل من النفط الروسي

2022/03/16 | 10:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، عن اقتراب نيودلهي كثيرا من توقيع اتفاقية مع موسكو لاستيراد 3.5 مليون برميل من النفط مع الحصول على تخفيض كبير في السعر.ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن الجانب الروسي سيتولى عملية تسليم النفط إلى الهند والتأمين على هذه الصفقة، بشكل يسمح للمستوردين الهنود بتجاوز العقوبات ضد روسيا.وأضافت […]

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