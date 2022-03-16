غواصان يعيدان مشهد

2022/03/16 | 10:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أنت من محبي فيلم "تيتانيك"؟ إذًا ستستمتع حتمًا بمشاهدة مقطع فيديو، بطابع رومانسي كوميدي، صوره رجلان يحملان أرقامًا قياسية وطنية في الغوص!

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