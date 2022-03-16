رئيس أتلتيكو: أتمنى مواجهة ريال مدريد في نهائي الأبطال

2022/03/16 | 10:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكمل إنريكي سيريزو 1000 مباراة امس الثلاثاء كرئيس لأتلتيكو مدريد، وهو يشاهد كيف تمكن فريقه من القضاء على مانشستر يونايتد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، معرباً عن أمله في مواجهة ريال مدريد بنهائي دوري الابطال.وقال سيريزو لإذاعة “كوبي” الإسبانية، “أُفضل ملاقاة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة، […]

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