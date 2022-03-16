الجهد الهندسي يقوم برفع الكتل الكونكريتية من سوق شلال ضمن منطقة الشعب بجانب الرصافة

2022/03/16 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، قيامها برفع الكتل الكونكريتية من سوق شلال ضمن منطقة الشعب بجانب الرصافة.

وذكر اعلام عمليات بغداد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات بغداد ووفق الخطط المرسومة تستمر برفع الكتل الكونكريتية لفتح الطرق المغلقة في مختلف مناطق العاصمة بغداد بحسب الاولويات بعد تقييمها من الجوانب الامنية والخدمية واستجابةً لمناشدات المواطنين وبهدف التخفيف عن كاهلهم من شدة الزحام خصوصاً في اوقات الذروة". وأضاف أنه "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد، باشر الجهد الهندسي/لقيادة فرقة المشاة الحادية عشرة بالتنسيق مع بلدية/الشعب برفع الكتل الكونكريتية المحيطة بسوق شلال في منطقة "الشعب" بجانب الرصافة، ومن الجدير بالذكر أن غلق هذا السوق بالكتل الكونكريتية في حينها كان لدواعي أمنية وحفظاً على ارواح وممتلكات المواطنين التي كانت مستهدفة من قبل العصابات الإرهابية".وأوضح أنه "في ذات السياق تؤكد قيادة العمليات على تكثيف الجهود الاستخبارية وتعاون المواطنين لمتابعة الحالات المشبوهة والاخبار عنها لمنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن".

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